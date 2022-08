Mit nur 32 gestorben: Todesursache von Teddy Ray bekannt

Es gibt neue Erkenntnisse zum Tod von Teddy Ray. Am vergangenen Samstag hatte die traurige Nachricht die Runde gemacht, dass der Komiker im Alter von gerade einmal 32 Jahren verstorben sei. Im Anschluss nahmen viele Fans und einige Wegbegleiter in den sozialen Netzwerken von dem "Perfectly Single"-Darsteller Abschied. Bisher war die Todesursache allerdings nicht bekannt gewesen. Doch nun ist klar: Teddy ist offenbar in einem Pool ertrunken.

Wie TMZ nun berichtet, war die Polizei am vergangenen Freitagmorgen gegen 10 Uhr zu einem privaten Wohnhaus in Rancho Mirage in Kalifornien gerufen worden. Grund hierfür sei ein lebloser Mann gewesen, der von einem Handwerker in einem Swimmingpool vorgefunden worden war. Als die Beamten dann in dem Haus eintrafen, hätten sie Teddy tot im Wasser entdeckt. Laut dem Riverside County Sheriff's Office habe es jedoch keine offensichtlichen Anzeichen für Fremdverschulden gegeben. Dennoch soll zunächst auf die Erkenntnisse der Autopsie gewartet werden, bevor eine endgültige Todesursache festgelegt wird.

Unklar ist zudem weiterhin, in wessen Pool der 32-Jährige ertrunken ist. Dem Leichenbeschauer zufolge soll der US-Comedian nämlich rund zweieinhalb Stunden von dem Ort entfernt gewohnt haben, wo er tot aufgefunden wurde.

