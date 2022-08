Letzter Post: So happy war Anne Heche noch vor vier Wochen

Anne Heche (53) schien zuletzt so glücklich zu sein. Die zweifache Mutter verstarb am Freitag nach einem tragischen Unfall. Vergangene Woche krachte die Schauspielerin mit ihrem Auto in ein Haus – aufgrund schwerer Verbrennungen musste sie umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. Rund eine Woche später folgte die traurige Gewissheit: Die Ex-Freundin von Ellen DeGeneres (64) erlag ihren Verletzungen. Vor ihrem Tod teilte Anne noch diesen fröhlichen Schnappschuss.

Auf ihrem Instagram-Profil gab die 53-Jährige ihren Fans einen kleinen Einblick in ihren Berufsalltag: Anne veröffentlichte ein gemeinsames Selfie mit sich und ihren Schauspielkollegen. "Gute Zeiten am Set mit den Lawrence-Brüdern!", schrieb Anne unter der Aufnahme. Die Fotos zeigen die Blondine, wie sie die Dreharbeiten unbeschwert genoss.

Ihr Tod hinterlässt insbesondere für ihre zwei Kinder einen tiefen Schmerz. Gegenüber People verfasste ihr ältester Sohn Homer folgendes emotionales Statement: "Mein Bruder Atlas und ich haben unsere Mutter verloren. Nach sechs Tagen fast unglaublicher Gefühlsschwankungen bin ich mit einer tiefen, wortlosen Traurigkeit zurückgeblieben." Zudem bedankte sich der 20-Jährige für die Anteilnahme der Fans.

Instagram / anneheche Anne Heche mit Joey Lawrence und Samantha Cope

Getty Images Anne Heche im Februar 2015

Instagram / anneheche Anne Heche mit ihren beiden Söhnen Atlas und Homer

