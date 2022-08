Anne Heches Sohn Homer äußert sich zum Tod seiner Mutter!

Er trauert um seine Mutter! Seit wenigen Stunden ist es traurige Gewissheit: Anne Heche (53) hat den schweren Autounfall am vergangenen Freitag nicht überlebt. Nachdem die Ex von Ellen DeGeneres (64) am frühen Freitagmorgen für hirntot erklärt wurde, bestätigte ihre Familie nun, dass sie offiziell gestorben ist. Vor allem für ihre zwei Söhne ist das ein herber Schicksalsschlag: In einem emotionalen Statement meldet sich jetzt ihr ältester Sohn Homer zu Wort!

Gegenüber People verleiht der 20-Jährige seiner Trauer Ausdruck. "Mein Bruder Atlas und ich haben unsere Mutter verloren. Nach sechs Tagen fast unglaublicher Gefühlsschwankungen bin ich mit einer tiefen, wortlosen Traurigkeit zurückgeblieben. Hoffentlich ist meine Mutter frei von Schmerzen und beginnt zu erkunden, was ich mir als ihre ewige Freiheit vorstelle", lässt er in seinem Statement verlauten. Homer bedanke sich zusätzlich bei allen, die ihm Liebe geschickt haben.

"In diesen sechs Tagen haben mir Tausende von Freunden, Familienangehörigen und Fans ihr Herz ausgeschüttet", fährt er fort und fügt hinzu: "Ich bin dankbar für ihre Liebe, genauso wie für die Unterstützung meines Vaters, Coley, und meiner Stiefmutter Alexi, die in dieser Zeit mein Fels in der Brandung sind. Ruhe in Frieden Mom, ich liebe dich!" Anne hat mit ihrem Ex Coley Laffoon den Sohn Homer und mit ihrem Ex James Tupper Sohn Atlas, der mittlerweile 13 Jahre alt ist.

Getty Images Anne Heche im Juli 2014

Getty Images Anne Heche, Schauspielerin

Getty Images Anne Heche im Februar 2015

