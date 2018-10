Bereits seit vielen Jahren sind Martina Big und ihr Schatz Michael ein Herz und eine Seele – und meistern alle Höhen und Tiefen gemeinsam. Nun haben die Turteltauben auch endlich Nägel mit Köpfen gemacht. Bei einer romantischen Trauung nur zu zweit haben sie sich auf Hawaii das Jawort gegeben. Kurz nach dem Ringtausch waren die Silikonbrust-Trägerin und ihr Liebster noch im absoluten Glücksrausch!

In einem Traum aus Rosa und Grün kämpften sich Martina und Michael den Weg über den steinigen Pfad zum einsamen Strand auf Big Island, wo sie sich die ewige Liebe schworen. Ein deutscher Priester führte die beiden durch die Zeremonie – mit dem traditionellen Wurf eines Vulkansteins ins Meer, der in ein Palmenblatt eingewickelt werden musste, war die Eheschließung offiziell! "Geschafft! Ich habe bis zur letzten Minute gedacht, da kommt noch was", sagte die frischgebackene Braut im Interview mit RTL. Ihr Mann wirkte etwas emotionaler: "Wir sind schon so lange zusammen, seit der Schule, aber endlich sind wir jetzt Mann und Frau!"

Für ihr Hochzeitskleid hatte sich Martina einen waschechten Experten gesucht: Uwe Herrmann stand der ehemaligen Stewardess mit Rat und Tat zur Seite. In letzter Sekunde fanden der Brautmoden-Ausstatter und das Model, das mit Körbchengröße 70S einen ungewöhnlichen Vorbau hat, eine Schneiderin, die das Prachtstück nach Martinas Vorstellungen und Maßen anpasste.

Martina Big Martina Big und Ehemann Michael

Promiflash Martina Big und Michael

Instagram / uweherrmanndresden Uwe Herrmann, bekannt aus "Zwischen Tüll und Tränen"

