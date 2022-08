Megaheiß! Janni Kusmagk zeigt sich komplett nackig im Netz

Janni Kusmagk (31) zeigt sich so sexy wie nie! Mit ihrem Mann Peer (47) und den gemeinsamen Kindern Emil-Ocean (5), Yoko (3) und Merlin wanderte die Influencerin vor wenigen Monaten nach Mallorca aus. Seitdem genießt Janni als Dreifach-Mama ihren Traum unter der Sonne, wie sie regelmäßig ihren Fans via Social Media beweist. Jetzt bekamen ihre Follower allerdings ein ganz neues Bild von der Surferin: Im Netz zeigte sich Janni komplett hüllenlos!

In ihrer Instagram-Story nahm Janni ihre Fans während eines Ausflugs in die Natur mit – dabei genoss die Wassersportlerin ihre Zeit an einem Ufer eines kleinen Flusses splitterfasernackt! Wie das Video der Influencerin zeigte, posierte Janni komplett nackt vor der traumhaften Kulisse in der Natur. Im Hintergrund des freizügigen Clips lief der Song "I Follow Rivers" von Lykke Li (36).

Schon in der Vergangenheit zeigte sich Janni hin und wieder freizügig im Netz: Vor zwei Monaten teilte die Dreifach-Mama einen kurzen Clip, in dem sie lediglich ein Basecap trägt – ihre nackten Brüste verdeckte Janni mit zwei Muschel-Emojis. Viele ihrer Fans erinnerte der damalige Post an die Zeigefreudigkeit der Sängerin Britney Spears (40).

