So haben ihre Fans Janni Kusmagk (31) bislang selten gesehen! Die Surferin wanderte mit ihrem Mann Peer Kusmagk (46) und den gemeinsamen Kids vor Kurzem nach Mallorca aus. Dort lebt die Familie ihren Traum in der Sonne und Janni zeigt immer wieder Einblicke in den Alltag. Ihr neuester Post erinnert viele Fans aber wohl stark an die Zeigefreudigkeit von US-Sängerin Britney Spears (40): Denn Janni wendete sich komplett nackt an ihre Follower.

Auf Instagram teilte die Wassersportlerin nun nämlich einen kurzen Clip, in dem sie lediglich eine Cap trägt. In dem Video ist die Blondine bis zum Bauchnabel zu sehen – ihre Brüste sind von zwei Muschel-Emojis verdeckt. "Es gibt da einen Ort, da ziehen Frauen sich ihr Shirt aus, ohne lasziv auf andere zu wirken, sondern einfach, weil sie sich freuen auf ein Sonnenbad am Strand", erklärte Janni die Message hinter ihrem freizügigen Post.

Die Botschaft für mehr Freiheit kam bei ihren Fans gut an. "Wow, du schöne Mermaid", schrieb eine begeisterte Userin unter den Beitrag. Viele weitere pflichteten ihr bei und fluteten die Kommentare mit Herz-Emojis und eigenen Erfahrungsberichten.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Mai 2022

Anzeige

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk mit ihrem Sohn Merlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de