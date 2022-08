Ben Affleck wird 50: So turbulent war sein vergangenes Jahr!

Ben Affleck feiert seinen 50. Geburtstag – und hat wohl eines der aufregendsten Jahre seines Lebens hinter sich! In Hollywood hat sich der Schauspieler längst einen Namen gemacht. Für das Drehbuch von "Good Will Hunting" und die Produktion von "Argo" staubte er sogar jeweils einen Oscar ab. Auch mit seinem Privatleben sorgte der dreifache Vater oft für Schlagzeilen. Doch in diesem Lebensjahr war für Ben besonders viel los!

Nach dem Ehe-Aus mit Jennifer Garner (50) im Jahr 2018 wurden im vergangenen Jahr Gerüchte um ein Liebes-Comeback mit seiner Verflossenen Jennifer Lopez (53) laut – und tatsächlich: Im Sommer 2021 machten sie ihre Liebe offiziell und legen seither ein rasantes Tempo in ihrer Beziehung vor. Die beiden sind mit J.Los Zwillingen Emme (14) und Maximilian (14) und Bens Kids Violet (16), Seraphine und Samuel nicht nur zu einer echten Patchwork-Familie zusammengewachsen. Im April 2022 verkündeten sie sogar ihre Verlobung. Auch in Sachen Hochzeit wurde nicht lange gefackelt. Nur etwa drei Monate später gaben sie sich im kleinen Kreis in Las Vegas das Jawort.

Danach genossen Ben und J.Lo ihre Flitterwochen ausgiebig und turtelten sich durch Paris. Doch auch das anstehende Lebensjahr scheint einiges für den Oscar-Preisträger bereitzuhalten: Die große Hochzeitssause steht noch aus. Die XXL-Feier sollen sich die frisch Vermählten angeblich mehrere Millionen kosten lassen.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Februar 2003

Anzeige

On The JLO Ben Affleck und Jennifer Lopez bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de