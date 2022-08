Megafeier: Heiraten J.Lo und Ben Affleck noch diese Woche?

Wann läuten bei Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) zum zweiten Mal die Hochzeitsglocken? Nachdem das Traumpaar im vergangenen Jahr wieder zueinanderfand, gaben sich J.Lo und ihr Ben im Juli während einer intimen Trauung in Las Vegas das Jawort. Doch bei einer kleinen Feier soll es natürlich nicht bleiben – die XXL-Hochzeit ist bereits in Planung. Jetzt wurde behauptete: J.Lo und Ben sollen schon an diesem Wochenende ihre zweite Hochzeit feiern!

Wie ein Insider gegenüber PageSix verriet, sollen sich J.Lo und ihr Ben bereits an diesem Wochenende zum zweiten Mal das Jawort geben! Die dreitägige "intime Feier für Familie und Freunde" wird mit einem Probe-Dinner am Freitag beginnen, behauptete die Quelle. Die eigentliche Zeremonie soll dann am Samstag auf dem Anwesen des Schauspielers stattfinden, während der Sonntag das Wochenende mit einem Barbecue und einem Picknick ausklingen lassen wird.

"Es wird sich alles um J.Lo drehen. Ben möchte, dass sie an ihrem großen Tag im Mittelpunkt steht", verriet der Insider außerdem. So wird erwartet, dass die 53-Jährige ein maßgeschneidertes Couture-Kleid von Ralph Lauren (82) tragen wird. Begleitet werden soll die modische Reise der "On The Floor"-Interpretin von dem Vogue-Magazin.

On The JLO Ben Affleck und Jennifer Lopez bei ihrer Hochzeit

KCS Presse / MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juli 2022

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021 in New York City

