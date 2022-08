Nach Trennung: Hot-Banditoz-Silva und Steffi nähern sich an

Gibt es bei den beiden bald eine Liebes-Reunion? Die Hot Banditoz-Stars Silva Gonzalez (43) und Stefanie Schanzleh haben sich im März getrennt, nachdem in ihr Haus eingebrochen worden war. Daraufhin war der Sänger sogar auf Suche nach einer Ersatzsängerin für die gemeinsame Band. Doch jetzt gibt es offenbar gute Nachrichten: Silva und die Mutter seiner drei Kinder sollen sich langsam wieder annähern.

Da der 43-Jährige bis jetzt keinen richtigen Ersatz gefunden hat, springt Steffi vorerst wieder in der Band ein. "Sie ist hochprofessionell, hat das ja jahrelang gemacht. Ich bin ihr sehr dankbar. Bis ich ein neues Team aufgebaut habe, ist sie wieder an Bord", schwärmte der Hot-Banditoz-Gründer gegenüber Bild. Aber auch privat ist die Sache wohl noch nicht komplett abgeschrieben: "Wir verstehen uns super, haben ja auch drei gemeinsame Kinder, nähern uns gerade wieder an. Es ist noch Liebe da", verriet Silva.

Stefanie, die nach der Trennung mit den gemeinsamen Kindern in eine separate Wohnung gezogen ist, sieht das Ganze wohl ähnlich. "Wir lassen alles langsam auf uns zukommen", sagte sie über die zukünftige Planung mit ihrem Ex-Verlobten.

Instagram / silvagonzalez_banditoz Silva Gonzalez, Sänger

Instagram / stefanieschanze Stefanie Schanzleh, Sängerin

