Was? Evelyn Burdecki hätte längst verheiratet sein können

Evelyn Burdeckis (33) Leben könnte ganz anders aussehen, hätte sie sich getraut. In Sachen Liebe hatte die quirlige Reality-Bekanntheit bisher nicht gerade viel Glück. Trotz ihrer Teilnahme an so mancher Datingshow wie Take Me Out oder auch Der Bachelor wollte es mit den Männern einfach nicht klappen. Derzeit wagt die ehemalige Dschungelkönigin erneut den Versuch, den Mann fürs Leben im TV zu finden. In ihrer eigenen Show Topf sucht Burdecki verriet Evelyn jetzt ein Geheimnis: Jemand hat schon mal um ihre Hand angehalten!

"Ich habe schon mal einen Heiratsantrag bekommen. Den habe ich nicht angenommen", plauderte die 33-Jährige in der aktuellen Folge der Show aus, nachdem Dr. Sandra Köhldorfer (40) ihre Blind Dates als "Heiratskandidaten" bezeichnet hatte. Dass sie den Antrag nicht angenommen hat, bereue die einstige Let's Dance-Kandidatin aber nicht. Dennoch steht für Evelyn fest: "Ich würde aber gerne heiraten. Ich würde sogar dreimal heiraten, wenn es sein muss."

Neben einer Hochzeit wünscht sich die TV-Bekanntheit auch Kinder. Doch da die 33-Jährige daran zweifelt, in naher Zukunft den richtigen Partner dafür zu finden, wolle sie ihre Eizellen einfrieren lassen. "Ich will es machen. Bis 35 sollte man es machen, danach wird es schwieriger", erzählte sie bei Gala TV.

"Topf sucht Burdecki – Ein Promi zum Verlieben": vier Folgen ab Sonntag, 7. August 2022, 17:40 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Anzeige

SAT.1/Stephan Pick Evelyn Burdecki bei "Topf sucht Burdecki"

Anzeige

SAT.1/Julia Feldhagen Dr. Sandra Köhldorfer und Evelyn Burdecki bei "Topf sucht Burdecki"

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/evelyn_burdecki/ Evelyn Burdecki, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de