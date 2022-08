"Geschwollen und blutig": Kate Merlan zeigt Nase nach der OP

Kate Merlan (35) präsentiert ihren neuen Riecher! Die einstige Kampf der Realitystars-Kandidatin unterzog sich aus gesundheitlichen Gründen einer Nasen-Operation. Um den Heilungsprozess anzukurbeln, wurde außerdem Haut entnommen und die Wunden damit abgedeckt. Eigentlich wollte ihr Partner Jakub (26) dafür sogar seine Haut spenden – das wurde von den Ärzten jedoch abgelehnt. Stattdessen wurde Kates eigene verwendet. Inzwischen ist die einstige Sommerhaus-Bewohnerin auch schon wieder zu Hause. Im Netz gewährte Kate nun einen ersten Blick auf ihre Nase nach der OP.

In ihrer Instagram-Story teilte die 35-Jährige ein Bild von sich, auf dem sie ohne ihre Gesichtsmaske zu sehen ist. Somit konnten ihre Follower erstmals seit dem Eingriff einen Blick auf ihr Riechorgan werfen, auf dem sie nach wie vor einen Verband trägt. "Alles noch sehr geschwollen und blutig", merkte Kate an. Auch unter den Schmerzen leidet das Tattoomodel. "Nehme so viele Schmerzmittel, damit es halbwegs erträglich ist", berichtete sie. Insbesondere die Narbe hinter dem Ohr, wo die Haut entnommen wurde, mache ihr zu schaffen.

Nach der Operation lässt es Kate nun langsam angehen. "Ich habe dauerhaft Nasenbluten, deswegen mache ich diese Woche mal ruhig", erzählte sie. Auch auf Sex muss die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin zunächst verzichten. Beim Versuch eines Schäferstündchens mit Jakub hatte sie bereits einen Kreislaufzusammenbruch und Nasenbluten.

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki und seine Frau Kate im August 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan im März 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Juli 2022

