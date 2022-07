Für Nasen-OP: Jakub will Kate Merlan seine Haut spenden!

Das muss wahre Liebe sein! Kate Merlan (35) und Jakub Jarecki (26) haben in ihrer Beziehung so einige Höhen und Tiefen hinter sich. Dass die zwei dennoch ein Herz und eine Seele sind, konnten sie mal wieder unter Beweis stellen: Demnächst muss sich die Influencerin aus gesundheitlichen Gründen einer Nasen-OP unterziehen. Damit der Heilungsprozess angekurbelt wird, soll ihr Haut entnommen werden, um die Wunde abzudecken. Kein Geringerer als ihr Ehemann ist bereit, seine Haut zu spenden!

In ihrer Instagram-Story sprach Kate ausführlich über den Eingriff und versicherte ihren Fans, dass sie sich keinesfalls optisch verändern würde. Lediglich das Narbengewebe soll von innen rausgeschnitten werden – allerdings gäbe es nach der OP noch einiges zu beachten. "Es muss Haut transplantiert werden, weil danach alles offen ist", erklärte die Influencerin. Jakub will seine Kate dabei unterstützen: "Er hat sich angeboten, seine Haut aus dem Körper rausschneiden zu lassen und in meine Nase reinmachen zu lassen – das war so ein Liebesbeweis", sagte sie. "Ich musste weinen, das hat mich so gerührt", schwärmte die 35-Jährige.

Die Influencerin war von der Vorstellung sichtlich begeistert, jedoch sei der Vorgang aus medizinischen Gründen nicht möglich: "Der Arzt hat das abgelehnt, weil mein Körper seine Haut abstoßen würde." Stattdessen soll bei dem Eingriff Haut aus Kates Nacken entnommen werden.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, Ehemann von Kate

Instagram / katemerlan Kate Merlan im November 2019

