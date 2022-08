Liebes-News: Jan Leyk hat sich mit seiner Freundin verlobt!

Jan Leyk (37) stellt seiner Liebsten die Frage aller Fragen! Im Netz erfreut der Berlin – Tag & Nacht-Star seine Fans immer wieder mit süße Pärchen-Pics. Doch obwohl ihm die Frau an seiner Seite sehr am Herzen zu liegen scheint, verriet er im Netz bis dato noch nicht den Namen seiner Freundin. Nun verblüffte der Laiendarsteller seine Fans allerdings mit erfreulichen Neuigkeiten: Jan hat sich verlobt!

Auf seinem Instagram-Account teilte Jan die freudigen News mit seinen Fans: Unter einem Bild, auf dem er den Verlobungsring seiner zukünftigen Frau präsentiert, schrieb der 37-Jährige: "Frau glücklich... Mann pleite... [...] Jetzt ist aber auch mal Schluss mit dem ganzen Liebeswahnsinn hier". Außerdem fügte Jan ein Herz- und ein Ring-Emoji sowie das Hashtag #mrandmrsleyk hinzu.

Seine Fans freuten sich unter den Verlobungspost anschließend für Jan und seine Freundin: "Alles richtig gemacht! Nur das Beste für euch zwei" oder "Wie schön, Jan! Ich freue mich so sehr für euch! Du hast es so sehr verdient, glücklich zu sein", hieß es unter anderem. Aber vor allem Jans Freund Pietro Lombardi (30) ist von den Liebes-News begeistert: "Ja! Ich bin der glücklichste Bruder der Welt", schrieb der Sänger aufgeregt in die Kommentarspalte.

Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk zeigt den Verlobungsring seiner Freundin

Anzeige

Instagram / leykenda Collage: Jan Leyk und seine Freundin im August 2022

Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk und seine Freundin im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de