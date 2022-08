Nach Geburt: Hier trägt Tristan Thompson Töchterchen True

Was für ein niedliches Vater-Tochter-Duo! Vor rund zwei Wochen kam Tristan Thompsons (31) dritter Sohn mithilfe einer Leihmutter auf die Welt. Für den NBA-Star und seine On-off-Freundin Khloé Kardashian (38) ist es der zweite gemeinsame Nachwuchs. Die Reality-Darstellerin und der Sportler wurden bereits am 12. April 2018 Eltern von Töchterchen True Thompson (4). Nach der Geburt genießt Tristan jetzt eine kleine Auszeit mit seiner Tochter.

Aktuelle Bilder, die Hollywood Life vorliegen, zeigen den 31-Jährigen in Los Angeles mit seiner vierjährigen Tochter. Vergangenes Wochenende holte Tristan die Kleine von ihrem Tanzunterricht ab. Sie sah in ihrem pinkfarbenen Tutu zuckersüß aus – ihr Vater entschied sich für ein lässiges Outfit: Er trug ein dunkles T-Shirt und schwarze Shorts. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie er True auf dem Arm trägt, während die beiden in ein Auto steigen.

Doch nicht nur bei seiner Tochter scheint das Co-Parenting zwischen Tristan und seiner Ex gut zu funktionieren – das einstige Liebespaar soll einvernehmlich eine Entscheidung über das Sorgerecht für ihren Sohn getroffen haben. "Khloé und Tristan haben sich darauf geeinigt, dass Khloé das alleinige rechtliche und physische Sorgerecht für ihr Baby haben wird", verriet ein Insider gegenüber dem Magazin.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seiner Tochter True

Instagram / realtristan13 True Thompson mit ihrem Papa Tristan

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

