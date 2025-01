Khloé Kardashian zeigt Tisch-Tanzparty von True und Dream

Khloé Kardashian (40) gewährt ihren Fans erneut einen Einblick in ihr Familienleben – dieses Mal mit einer kleinen Tanzshow ihrer Tochter True (6) und Nichte Dream (8). In Clips, die sie am Montagabend in ihrer Instagram-Story teilte, sieht man die beiden Cousinen ausgelassen tanzen. Besonders süß: True und Dream, die Tochter von Khloés Bruder Rob Kardashian (37), tragen passende pinkfarbene Pyjamas und verwandeln Khloés Küchenarbeitsplatten in kleine Bühnen. Während die Mädchen zu "What's My Name" aus dem Disney-Film "Descendants 2" tanzen, feuert Khloé sie mit viel Begeisterung vom Boden aus an.

Die ausgelassene Stimmung brachte Khloé, die momentan lieber Single bleibt, in eine nostalgische Stimmung. In einem humorvollen Kommentar berichtete sie, dass ihre Küchenarbeitsplatten heute die Bühnen ihrer Nichte und Tochter seien – eine deutliche Veränderung im Vergleich zu ihren eigenen Tanzflächen. "Viel besser als die Tische, auf denen ich früher im Club tanzte", scherzte der Reality-Star. Doch nicht nur die Küche von Khloé nutzten die kleinen Tänzerinnen für sich: Bereits am Wochenende hatten True und Dream bei der Geburtstagsparty von Kim Kardashians (44) Tochter Chicago West (7) mit dem Motto "Cowgirl" gemeinsam ihr tänzerisches Talent gezeigt.

Khloé, bekannt als Familienmensch und stolze Mutter, teilt regelmäßig Einblicke aus dem Leben ihrer Tochter True mit ihren Millionen Followern. Dream hat in True eine enge Verbündete und Spielgefährtin gefunden. Die Kardashians, die für ihre starken Verbindungen untereinander bekannt sind, legen auch auf die Beziehungen zwischen ihren Kindern großen Wert. Khloé zeigte sich in einem Interview begeistert davon, dass die neue Generation der Kardashians ähnlich eng miteinander aufwächst wie sie und ihre Geschwister. "Für uns ist Familie das Wichtigste und das wollen wir auch unseren Kindern mitgeben", verriet Khloé in der Reality-Show Keeping Up With the Kardashians.

Anzeige Anzeige

khloekardashian True Thompson, Dream Kardashian und Tatum Thompson, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seinen Kids Tatum und True, August 2024

Anzeige Anzeige