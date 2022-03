Folgt bei Yvonne Pferrer (27) und Jeremy Grube (27) bald der nächste Schritt in ihrer Beziehung? Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und der Musiker sind seit fast zehn Jahren ein Paar. Mittlerweile wohnen sie nicht nur zusammen, sondern reisen auch regelmäßig mit ihrem Van umher. Vor wenigen Monaten schienen sie sich sogar verlobt zu haben – was sich allerdings nicht bewahrheitete. Yvonne wäre dazu inzwischen aber auf jeden Fall bereit!

Auf Instagram veröffentlichte die 27-Jährige ein Urlaubsfoto von den Malediven. Darauf ist zu sehen, wie sie in einem Bikini am Strand steht und vor sich ein Herz mit der Inschrift "Heirate mich" in den Sand gemalt hat. "Fühle dich nicht unter Druck gesetzt Jeremy, aber ich fühle mich zum ersten Mal bereit", erklärte sie in der Bildunterschrift. Ob der YouTuber bald also tatsächlich vor ihr auf die Knie geht? Er kommentierte zumindest: "Dann muss ich mir wohl so langsam etwas einfallen lassen."

Im August des vergangenen Jahres hatten die beiden in einem Interview mit Promiflash betont, dass sie die Leute vertreten, die nicht direkt heiraten müssten: "Heiraten bedeutet ja nicht, dass man sich dann auf einmal mehr liebt." Wenn es dann doch zu einer Hochzeit kommt, könne sich das Paar aber auch vorstellen, relativ schnell Kinder zu kriegen und sich ein Eigenheim zuzulegen.

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer im August 2021 in Portugal

Instagram / jeremygrube Yvonne Pferrer und Jeremy Grube

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und ihr Freund Jeremy Grube im April 2021

