Hochschwanger: Ashley Greene strahlt in süßem Maxikleid

Ashley Greene (35) und Paul Khoury könnten kaum glücklicher sein. Die Twilight-Darstellerin und der australische Moderator sind seit 2013 ein Paar und feierten im Juli ihren vierten Hochzeitstag. Im März hatte das Paar Ashleys erste Schwangerschaft bekannt gegeben. Die brünette Schönheit scheint sich mit ihrer Babykugel rundum wohl in ihrem Körper zu fühlen und postete erst vor ein paar Wochen ein sexy Foto ihrer nackten Silhouette. Und auch jetzt wurde Ashley gesichtet, wie sie in einem traumhaften Outfit stolz auf der Straße ihren Babybauch präsentierte.

Die Schauspielerin kam aus dem Lachen gar nicht mehr heraus, als sie in einem bunten, blumigen Traum durch die Straßen spazierte. In dem ab der Brust locker fließenden Maxikleid mit den verspielten Details an Ausschnitt und Ärmeln präsentierte die Hochschwangere stolz ihre gut sichtbare Babykugel. In einem Geschäft für Malerbedarf ruhte sich die werdende Mama schließlich auf einem Stuhl aus, während sie sich neue Farben für ihr Zuhause aussuchte. Auch dabei ließ sie ihren Bauch nicht los.

Ashley scheint aktuell rundum glücklich zu sein. Anlässlich ihres vierten Hochzeitstages hatte sie eine süße Liebeserklärung an ihren Ehemann gepostet. "Ich könnte mir nicht mehr wünschen. Du hast mir alles von dir gegeben und ich bin so dankbar, dass ich mit meinem besten Freund durch das Leben gehen kann", schrieb sie auf Instagram.

Anzeige

Instagram / ashleygreene Ashley Greene im Juli 2022

Anzeige

MEGA / MB Ashley Greene am 15.08.2022

Anzeige

Instagram / ashleygreene Paul Khoury und Ashley Greene im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de