"Kriegt Papa einen Kuss?": Pietro Lombardi teilt süßes Video

Pietro Lombardi (30) ist ein stolzer Papa! Der DSDS-Star hat zusammen mit seiner Ex Sarah Engels (29) einen gemeinsamen Sohn, den kleinen Alessio (7). Die beiden teilen sich das Sorgerecht und versorgen ihre Fans im Netz regelmäßig mit süßen Einblicken in die Entwicklung ihres Kindes. So auch nun wieder: Hier gibt Alessio seinem Papa Pietro einen niedlichen Schmatzer auf die Wange!

In seiner Instagram-Story postete Pietro einen süßen Clip: In einem Restaurant filmt er zunächst sich selbst und fragt dann seinen Sohnemann zärtlich: "Alessio, kriegt der Papa hier einen Kuss?" Der Siebenjährige zögert nicht lange und beugt sich zu dem Sänger. Kurz darauf freut sich der 30-Jährige über den Schmatzer und lacht herzlich – denn der Kuss war ganz lautlos. Die Vaterliebe ist ihm dabei vollends ins Gesicht geschrieben!

Während die Mama des Kleinen mittlerweile schon ein weiteres Kind auf der Welt begrüßen durfte, blieb Pietro bislang einfacher Vater. Doch die Fans spekulieren gerade fleißig und vermuten bei ihm und seiner neuen Freundin Laura Maria Rypa (26) Nachwuchs! "Sieht nach einem kleinen Bäuchlein aus" ist nur einer von vielen Fan-Kommentaren unter den Bildern der Influencerin auf Instagram.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, August 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

