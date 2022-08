Verdächtiges Öl: Laura Maria Rypa sorgt für Baby-Gerüchte

Möchte Laura Maria Rypa (26) ihren Fans etwas sagen? Im Juni platze die Liebesbombe: Pietro Lombardi (30) und die Influencerin verkündeten, dass sie wieder ein Paar sind. Nach der Bekanntgabe zeigen sich die Turteltauben verliebt wie eh und je und lassen ihre Follower an ihrem Glück teilhaben. Erst vergangene Woche teilte die Beauty ein niedliches Video mit dem Sänger. Doch jetzt heizt sie mit einem neuen Clip die Gerüchteküche ein!

In ihrer Instagram-Story präsentierte Laura ihre tolle Haarpracht. Doch in dem Video stach nicht nur die Wallemähne der 26-Jährigen ins Auge. Folgendes Detail blieb nicht unbemerkt – im Hintergrund sieht man ein Schwangerschaftsöl auf dem Tisch. Das Pflegepräparat soll die Haut vor körperlichen Veränderungen in der Schwangerschaft schützen. Das Öl wird verwendet, um Dehnungsstreifen vorzubeugen und die Haut vor dem Austrocknen zu schützen.

Für Pietro wäre es nicht das erste Kind. Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (29) hat er bereits Söhnchen Alessio (7). Vor einigen Wochen verkündete er, dass Laura und sein Nachwuchs ein gutes Verhältnis haben. "Die beiden verstehen sich super, das macht mich glücklich", verriet der "Phänomenal"-Interpret in seiner Instagram-Story.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im August 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

