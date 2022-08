Nathalie Volk wettert: "Heidi Klum hasst starke Frauen!"

Nathalie Volk (25) nimmt kein Blatt vor den Mund! Das Model wurde in der neunten Staffel von Germany's next Topmodel einem breiteren Publikum bekannt. Doch besonders gern denkt die Beauty wohl nicht an ihre Zeit mit Modelmama Heidi Klum (49) zurück: Im Mai dieses Jahres sorgte Nathalie nämlich mit schweren Anschuldigungen gegen die Produktion für Furore. Und auch an der Moderatorin des Formats lässt die gebürtige Niedersächsin kein gutes Haar: Denn Heidi soll einen Groll gegen starke Frauen haben!

Im Podcast "Lose Luder" erklärte Nathalie jetzt ihrer Gastgeberin Désirée Nick (65), weshalb sie Querelen mit der Castingshow habe. Die Enthüllungen der Ex-Kandidatin Lijana Kaggwa hätten bei ihr traumatische Erlebnisse an die Oberfläche treten lassen. "Heidi will doch immer die starken Frauen promoten", zeigt sich Désirée verdutzt über die Problematik – woraufhin ihr Gegenüber nur lachen kann: "Heidi Klum hasst starke Frauen, weil sie selber immer von starken Frauen fertig gemacht wurde. Deshalb macht sie das weiterhin."

Ende Mai brachte die Auseinandersetzung mit ihrer GNTM-Vergangenheit Nathalie sogar ins Krankenhaus. Auf Instagram meldete sie sich damals noch aus der Klinik bei ihren Fans. "Was diese Menschen machen, geht einfach zu weit!", wetterte sie damals gegen die Macher der Sendung.

Getty Images Heidi Klum im Mai 2022 in Las Vegas

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Reality-TV-Ikone

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im März 2022

