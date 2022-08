Seit einem Jahr tot: Heute wäre Helen McCrory 54 geworden

Helen McCrory (✝52) hätte heute einen besonderen Tag gefeiert. Die Schauspielerin begeisterte die Zuschauer in Filmen wie Harry Potter oder in der Netflixserie "Peaky Blinders". Vergangenes Jahr erreichte ihre Fans die traurige Nachricht: Die Britin hatte am 16. April den Kampf gegen den Krebs verloren. Die Britin hinterließ ihren Ehemann Damian Lewis (51) und ihre beiden Kinder Manon und Gulliver. Anlässlich ihres Geburtstages erinnert sich Promiflash an Helen zurück.

Der Tod der zweifachen Mutter sorgte bei ihren Kollegen für große Trauer. Ihr "Peaky Blinders"-Co-Star Cillian Murphy (46) vermisst die Schauspielerin und verfasste ihr zu Ehren rührende Worte. "Es bricht mir das Herz, eine so liebe Freundin zu verlieren. Helen war ein wunderbarer, liebevoller, witziger und leidenschaftlicher Mensch", hatte er der Nachrichtenagentur PA Media verkündet. Ihre Diagnose soll die James Bond-Darstellerin zunächst für sich behalten haben – Damian habe dann einige Tage vor Helens Ableben Freunde über die Krankheit aufgeklärt. Ihre Tochter und ihren Sohn hingegen soll die 52-Jährige rechtzeitig darauf vorbereitet haben. "Wie sie wiederholt zu den Kindern sagte: 'Seid nicht traurig, denn obwohl ich bald nicht mehr da bin, habe ich das Leben gelebt, das ich wollte'", hatte ihr Partner in einem The Times-Essay verraten.

Damian scheint sich derweil neu verliebt zu haben. Der 51-Jährige wurde in den vergangenen Monaten immer häufiger mit der Sängerin Alison Mosshart gesichtet. Im Juli veröffentlichte der Mirror Aufnahmen, welche die zwei gemeinsam bei einer Sommerparty zeigten. Auf den Bildern kam sich das Paar ziemlich nahe und wirkte sehr vertraut.

BPM Media / MEGA Cillian Murphy und Helen McCrory, 2014

Getty Images Damian Lewis und Helen McCrory, November 2019 in London

ActionPress Damian Lewis und Alison Mosshart, Juni 2022

