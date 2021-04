Carey Mulligan (35) gedenkt Helen McCrorys (✝52). Erst vor wenigen Tagen machte die traurige Nachricht über den Tod der Schauspielerin die Runde. Seitdem nahmen bereits zahlreiche Kollegen Abschied im Netz: So richtete beispielsweise auch Tom Felton (33) rührende Worte an sie. Tom spielte in der Harry Potter-Reihe Helens Sohn. Nun ehrt auch Carey die Verstorbene mit einer großen Geste und widmet ihr einen Award.

Am vergangenen Donnerstag gewann die "Promising Young Woman"-Darstellerin den Independent Spirit Award für die beste weibliche Hauptrolle. Gegenüber People erklärte sie deshalb: "Ich möchte diese Auszeichnung einer echten unabhängigen Seele und einer Schauspielerin widmen, zu der ich aufgeschaut habe und zu der ich auch den Rest meiner Karriere aufschauen werde: Helen McCrory." Carey bedankte sich für alles, was Helen der Nachwelt hinterlassen hat.

Die Britin nahm sich auch die Zeit, die anderen weiblichen Nominierten anzuerkennen und fügte hinzu: "Ich bin voller Ehrfurcht und fühle mich geehrt, in dieser Gruppe außergewöhnlicher Frauen zu sein und ich bin von der Leistung von jeder einzelnen beeindruckt." Neben Carey wurden auch Viola Davis (55), Nicole Beharie (36), Frances McDormand (63), Sidney Flanigan und Julia Garner (27) nominiert.

Getty Images Carey Mulligan auf dem Sundance Film Festival 2020

Getty Images Schauspielerin Helen McCrory

Getty Images Carey Mulligan, Schauspielerin

