Ein Jahr nach Tod: Guy Pearce erinnert sich an Helen McCrory

Guy Pearce (55) gedenkt der verstorbenen Schauspielerin Helen McCrory (✝52). Jahrelang begeisterte sie die Fans mit ihren Rollen in Harry Potter oder "Peaky Blinders". Doch im vergangenen Jahr machten traurige Nachrichten die Runde: Die Britin verlor im April ihren Kampf gegen den Krebs. Sie hinterließ ihre beiden Kinder Manon und Gulliver und ihren Ehemann Damian Lewis (51). Mit diesem drehte der Australier nun vor wenigen Monaten eine Dramaserie – für Guy war diese Zeit sehr emotional.

In der Sendung "This Morning" erinnerte sich der Schauspieler am Mittwoch an die gemeinsamen Dreharbeiten – und verriet, wie sehr er seine verstorbene Schauspielkollegin schätzte: "Ich habe Helen verehrt, als wir 'Der Graf von Monte Christo' drehten. Ich habe sie als eine sehr intelligente und humorvolle Frau kennengelernt, die wirklich Leidenschaft fürs Leben hatte, sie war eine echte Inspiration und ich werde sie nie vergessen", schwärmte Guy.

Auch verriet der 55-Jährige, dass er damals überrascht war, Damian kurz nach dem Tod seiner Frau wieder arbeiten zu sehen: "Aber er erzählte, sie habe ihm gesagt: 'Bleib auf jeden Fall dabei, mach diese Serie zu Ende'", berichtete Guy zudem. Für die beiden Schauspieler war Helens Wesen und ihre Seele während ihrer gemeinsamen Dreharbeiten "sehr präsent".

ActionPress Polly (Helen McCrory) und Luca (Adrien Brody) in der vierten Staffel von "Peaky Blinders"

Getty Images Helen McCrory und Damian Lewis im Juli 2019

Getty Images Guy Pearce, Schauspieler

