So verliebt! Toni Garrn teilt intime Hochzeitsfotos mit Alex

Toni Garrn (30) gibt einen privaten Einblick in ihre Hochzeitsfeier! Im Juli hat das Supermodel erneut seine große Liebe Alex Pettyfer (32) geheiratet. Auf ihre standesamtliche Trauung sollte nämlich noch eine richtige Feier folgen. Das Paar entschied sich für eine Traumkulisse in Griechenland – und all ihre Liebsten durften dabei sein. Bisher bekamen ihre Fans nur wenige Eindrücke von der Feier zu Gesicht. Nun teilte Toni ganz intime Schnappschüsse von dem Hochzeitstanz mit ihrem Göttergatten...

Es gab nicht nur einen Profifotografen – das Brautpaar hatte auch ein paar Gäste angewiesen, Fotos mit Einwegkameras zu schießen. Das Endergebnis davon veröffentlichte die Beauty jetzt auf Instagram: Auf den Schnappschüssen sieht man Toni und Alex bei ihrem ersten Tanz – die beiden könnten wohl kaum glücklicher aussehen und tauschen verliebte Blicke aus, während sie zusammen herumwirbeln. Für diesen Part des Abends war die schöne Braut in flache Sandalen und ein lockeres Spitzenkleid geschlüpft.

Insgesamt trug das Topmodel übrigens vier Brautkleider! Das Jawort gab sie Alex in einer traumhaften fließenden Robe von Elie Saab (58). Darauf folgte ein lockeres Kleid mit tiefem Rückenausschnitt. Dann kam das Outfit für den Hochzeitstanz – und zum Schluss wechselte die 30-Jährige in einen sexy Glitzer-Zweiteiler aus Minirock und Top.

Toni Garrn und Alex Pettyfer bei ihrer Hochzeit

Toni Garrn und ihr Vater bei ihrer Hochzeit im Juni 2022

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und ihr Vater bei ihrer Hochzeit im Juni 2022

