Traumhochzeit in Griechenland: Toni Garrn hatte vier Outfits

Toni Garrn (29) ließ sich bei ihrer Traumhochzeit nicht lumpen! Am vergangenen Wochenende gab das schöne Model seinem Ehemann Alex Pettyfer (32) erneut das Jawort. Nach der standesamtlichen Trauung 2021 schworen sich die Beauty und der Schauspieler in Griechenland die ewige Liebe. Toni trug dabei einen Traum in Weiß von Elie Saab (57) – doch das war nicht ihr einziges Kleid des Abends!

In ihrer Instagram-Story teilte die Mutter einer Tochter am Donnerstag zahlreiche Aufnahmen ihrer Heirat. Neben Schnappschüssen des Jaworts präsentierte sie auch ihre verschiedenen Outfits: Nach der Zeremonie schmiss sich Toni nämlich in ein lockeres weißes Kleid mit tiefem Rückenausschnitt. Zur Party trug sie dann ein Dress aus Spitze – und zu später Stunde zog sie sich erneut um und tanzte wild in einem Zweiteiler aus Minirock und Top!

Tonis Ehemann hielt es dagegen etwas schlichter: Der Magic Mike-Darsteller trug bei der Trauung einen cremefarbenen Anzug, den er mit einem weißen Hemd kombinierte. Später ließ Alex lediglich das Jackett weg, als er mit seiner Liebsten wild das Tanzbein schwang.

