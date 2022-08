"Take Me Out"-Vertretung: Chris Tall vermasselt Show-Auftakt

Chris Tall (31) scheint an die Take Me Out-Regeln noch nicht ganz gewöhnt zu sein. Am heutigen Abend stand das erste Sommerspecial der beliebten Datingshow an, in der 30 Single-Damen wieder nach der ganz großen Liebe suchen. Da Moderator Jan Köppen (39) aber krankheitsbedingt aussetzen musste, führte der Komiker durch die Sendung. Doch gleich der Show-Auftakt lief ordentlich schief. Vor lauter Eifer vergaß Chris die allererste Buzzer-Runde für die Frauen.

Nachdem sich der erste potenzielle Traummann namens Khan vorgestellt hatte, wollte der 31-Jährige motiviert zum ersten Video überleiten. Doch die Teilnehmerinnen und auch die Produktion machten den Stand-up-Comedian darauf aufmerksam, dass er etwas Wichtiges vergessen habe: Die Buzzer-Runde nach dem ersten Eindruck. "Hä? Achso... Die können jetzt schon buzzern?", fragte Chris im Anschluss irritiert nach. Augenscheinlich war der gebürtige Hamburger von diesem Konzept jedoch nicht ganz überzeugt, denn er fügte hinzu: "Was? Das ist ja voll gemein".

Die Chance, ihr Desinteresse an dem Mann zum Ausdruck zu bringen, nutzten dann auch glatt zwei Frauen, die in dem Muskelmann keinen zukünftigen Partner für sich sahen. Und auch danach konnte der Duisburger die Kandidatinnen nicht von sich überzeugen. Eine nach der anderen drückte den roten Knopf, sodass Khan am Ende ohne Date nach Hause gehen musste.

RTL / Stefan Gregorowius Chris Tall bei "Das Supertalent", 2021

Getty Images Chris Tall, Comedian

TVNOW / Laura Oldenbroek Chris Tall, "The Wheel"-Moderator

