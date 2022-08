Trennungs-Update: So geht es Ex-Bachelor Niko Griesert jetzt

Niko Griesert (31) und Michèle de Roos haben sich getrennt. Das Paar lernte sich in der Bachelor-Staffel 2021 kennen und lieben. Zwar überreichte der Rosenkavalier im Finale einer anderen Dame die letzte Rose, entschied sich hinterher aber noch einmal um. Doch jetzt ist auch die Beziehung mit Michèle zu einem Ende gekommen, die Brünette ist bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Bislang äußerte sich Niko nur wenig zu der Trennung, doch jetzt gab er seinen Followern ein paar tiefere Einblicke.

Bei Instagram startete der Influencer eine Fragerunde mit seinen Fans, die zunächst wissen wollten, ob es ihm gut gehe. Das beantwortete Niko kurz und knapp mit "Ja". Zudem bestätigte er, dass jetzt alle Tiere bei Michèle wohnen. Auf die Frage, wie man am besten mit Trennungsschmerz umgehe, schrieb der 31-Jährige in seiner Story: "Natürlich ist jede Situation anders, gleichzeitig: Nimm dir einfach Zeit für dich, um alles zu reflektieren. Vor allem dich selbst. Welche Person möchtest du in einer Beziehung sein? Ich habe mir damals nach einer Trennung Punkte für mich aufgeschrieben, wie ich sein möchte als Partner, vollkommen unabhängig von der anderen Person. Nun trage ich diese Punkte schon seit Jahren in meinem Portemonnaie als Reminder mit."

Nikos Ex-Freundin hat nun mit den zwei Katzen und Hundedame Callia eine Wohnung ganz in der Nähe bezogen, damit sie sich weiter gemeinsam um den Vierbeiner kümmern können. Und auch Michèles neue Nachbarn sind keine Unbekannten: Der ehemalige Bachelorette-Kandidat Tim Stammberger (28) lebt mit seiner Partnerin Laura Michelle in der Wohnung darunter.

Niko Griesert, Influencer

Ex-Bachelor Niko Griesert mit seiner Freundin Michèle de Roos

Michèle de Roos im März 2022

