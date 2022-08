Prominente Nachbarn: Michèle de Roos startet ihren Umzug

Michèle de Roos startet in ihren neuen Lebensabschnitt! Obwohl sie im Finale verschmäht wurde, fanden sie und Niko Griesert (31) nach Der Bachelor zusammen. Wenig später lebte das Paar auch schon gemeinsam unter einem Dach. Doch inzwischen kriselt es bei dem einstigen TV-Traumpaar. Die Immobilienfachwirtin bestätigte, bei dem ehemaligen Rosenkavalier auszuziehen. Nun ist es sogar schon so weit: Michèles Umzug ist in vollem Gange!

In ihrer Instagram-Story ließ die Wahl-Kölnerin ihre Follower an ihrem Umzugsstress teilhaben und postete ein Foto von zahlreichen gestapelten Kisten. "Mein Tag in einem Bild", fasste sie zusammen. Doch Michèle hat Unterstützung und lagert ein paar Teile bei ihren baldigen Nachbarn – denn diese sind keine Unbekannten. Ex-Bachelorette-Boy Tim Stammberger (28) und seine Freundin Laura Michelle wohnen im selben Haus. "Michèle zieht einfach morgen über uns ein. Das kann ja lustig werden", freute sich die Influencerin über ihre neue Nachbarin.

Doch gehen Michèle und Niko damit endgültig getrennte Wege? Darüber scheinen sich die beiden selbst noch nicht im Klaren zu sein. "Wir beide wissen nicht, ob wir noch mal zueinanderfinden werden. [...] Wir versuchen erst mal gemeinsam für uns die beste Lösung zu finden", erklärte Michèle via Instagram.

Krick, Jens / ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos, Reality-TV-Stars

Instagram / lauramichelleee Laura Michelle und Tim Stammberger im Dezember 2020

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Michèle de Roos im April 2022

