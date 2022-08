Vertrags-Aus: Michael Wendler fliegt aus seiner Ferienvilla!

Hat Michael Wendler (50) bald kein Dach mehr über dem Kopf? Der Schlagersänger wohnt seit einiger Zeit mit seiner Liebsten Laura Müller (22) in seiner Wahlheimat Amerika. Vergangenes Jahr kamen Gerüchte auf, dass er seine Villa in Florida verkaufen musste – der Grund sollen finanzielle Schwierigkeiten gewesen sein. Daraufhin soll der Musiker in ein Mietshaus in Südflorida gezogen sein. Doch jetzt drohen dem einstigen DSDS-Juror Konsequenzen – der Wendler musste ausziehen!

Gegenüber der Bild berichtete die Vermieterin, dass sie und der "Egal"-Interpret den Vertrag nicht verlängert hätten. Eine weitere Ursache soll wohl sein, dass die Vermieter den 50-Jährigen nicht mehr dulden wollten – die Schlagzeilen aus Deutschland sollen auch die Palmetto Street in Punta Gorda erreicht haben. Michael wollte sich bisher dazu nicht äußern, doch es ist bekannt, dass das Paar dort nicht mehr wohnt.

Timo Berger, ein ehemaliger Mitarbeiter des Wendlers, verriet der Bild: "Ich habe ihn im April vor seinem Haus zuletzt angetroffen. Er wirkte auf mich sehr verstört und ist, wie er es immer macht, wenn ich auftauche, vor mir ins Haus geflüchtet." Er sei überzeugt, dass der Sänger aus Angst vor den amerikanischen Behörden geflohen sei.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, Juli 2022

Telegram / Michael Wendler Michael Wendler, Mai 2021

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller

