Auszug bei Niko: Michèle de Roos dachte lange darüber nach

Diesen Schritt hat sie sich gut überlegt! Nach Der Bachelor wurden Michèle de Roos und Niko Griesert (31) 2021 nach einigem Hin und Her doch noch ein Paar. Anfang August dieses Jahres machten die Reality-TV-Stars dann aber ihre Trennung publik. Die Wahl-Kölnerin ist sogar schon aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und lebt jetzt im gleichen Haus wie Bachelorette-Boy Tim Stammberger (28) und seine Freundin Laura Michelle. Die Entscheidung, sich eine neue Bleibe zu suchen, traf Michèle jedoch nicht leichtfertig.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde sprach die Influencerin über ihren Auszug bei Niko. "Natürlich ist so eine Entscheidung nicht leicht. Jedoch ist es auch nichts, was man von heute auf morgen entscheiden kann und sollte." Michèle habe sich deshalb lange Gedanken gemacht – was ihr den Schritt letztendlich etwas erleichtert hat. "Demnach hatte ich bereits vorher viel Zeit, darüber nachzudenken und mich darauf 'vorzubereiten', sofern das überhaupt so richtig möglich ist", erklärte sie.

Die räumliche Veränderung scheint Michèle auch keineswegs zu bereuen. "Ich fühle mich hier schon richtig wohl", schwärmte die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin von ihrer neuen Bude. Immerhin hat sie auf die Wohnung schon länger ein Auge geworfen. Die Immobilienfachwirtin hätte sie in ihrem alten Job an ihre Vorgänger vermietet und schon damals angemerkt, eines Tages selbst dort einziehen zu wollen.

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Michèle de Roos im April 2022

Krick, Jens / ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos, Reality-TV-Stars

Willy C. Randerath / Action Press Michèle de Roos, Ex-Bachelor-Girl

