Felix von Jascheroff: Wird er in Zukunft bei GZSZ bleiben?

Weiß Felix von Jascheroff (39), wie lange er noch bei GZSZ bleiben wird? Erst vor wenigen Wochen durfte der Darsteller sein Jubiläum bei der Dailysoap feiern. Ganze 20 Jahre verkörpert er schon seine Figur John Bachmann. In dieser Zeit legte er hin und wieder auch mal eine Pause ein, um sich seiner Musik zu widmen. 2019 veröffentlichte er seine erste eigene Single unter dem Titel "Rise Again". Jetzt hat Felix auch verraten, wie er seine Zukunft bei GZSZ sieht!

"Nein, definitiv nicht", antwortete Felix auf die Frage im Interview mit Gala, ob er für immer bei GZSZ bleiben wird. Damit ist wohl klar, dass er früher oder später aus der Serie aussteigen will. Nur wann es so weit ist, wisse er selbst noch nicht genau. "Es ist schwierig, als Schauspieler zu sagen, wo ich mich in fünf Jahren sehe", meinte er. Sicher sei aber, dass er gerne wieder Musik machen wolle. Er versprach, dass in dem Bereich bald wieder Neues von ihm zu erwarten wäre, denn es sei eines seiner "Zukunftsziele".

Möglicherweise könnte es Felix in den nächsten Jahren auch ins Ausland ziehen, denn er würde gerne noch einmal woanders leben als in Berlin. Aber anstatt nach Mallorca, wie viele andere, ziehe es ihn eher in die Berge nach Österreich: "Dort herrscht sehr viel Ruhe, mein Puls wird sofort langsamer und ich kann super entspannen und abschalten", stellte er fest.

RTL GZSZ-Szene mit John (Felix von Jascheroff) und Elena (Elena Garcia Gerlach)

TVNOW / Rolf Baumgartner John (Felix von Jascheroff), Philip (Jörn Schlönvoigt) und Patrizia (Birgit Würz) bei GZSZ

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff im Juli 2021

