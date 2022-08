Neue Anklage: Muss Jason Allen Alexander erneut in Haft?

Jason Allen Alexander ist vorerst wieder auf freiem Fuß! Im Juni sorgte der Ex von Britney Spears (40) für einen erschreckenden Vorfall. Mit einem Messer bewaffnet crashte er die Hochzeit der "Gimme More"-Interpretin und sorgte damit für einen Polizeieinsatz. Daraufhin wurde Britneys einstiger Ehemann, mit dem sie 2004 nur rund zwei Tage verheiratet gewesen war, wegen schweren Hausfriedensbruchs und Körperverletzung verurteilt. Mittlerweile wurde er wegen eines weiteren Vorfalls verklagt. Droht Jason nun wieder eine Haftstrafe?

Weil sich Jason im Prozess zum Hochzeitscrash zu seinen Vergehen bekannt hatte, galt seine Strafe nach 64 Tagen in Untersuchungshaft als abgesessen. Doch kurz nachdem er das Gefängnis in Ventura County verlassen konnte, wurde der 40-Jährige am Dienstag laut Mirror in eine Haftanstalt in Napa County verlegt. Dort musste sich Britneys Ex einem weiteren Gericht stellen und sich persönlich vorstellen – er wurde wegen eines Vorfalls angeklagt, bei dem er einer Frau im Jahr 2015 ein Armband gestohlen haben soll. Wie das Magazin weiter berichtete, muss Jason jedoch nicht in Untersuchungshaft!

"Es ist kein Geheimnis, dass Herr Alexander bekannt ist. Demnach ist es auch nicht so, dass er schwer ausfindig zu machen wäre", erklärte Jasons Anwalt vor Gericht und stellte klar, dass in Bezug auf seinen Mandanten keine Fluchtgefahr bestehe. Wie es in der neuen Anklage wegen schweren Diebstahls und des Verkaufs gestohlener Gegenstände weitergeht, bleibt vorerst abzuwarten.

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juli 2022

Getty Images Jason Alexander bei der Fashion Week in Culver City im Oktober 2005

MEGA / Franklin PD Polizeifoto von Jason Allen Alexander

