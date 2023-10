Britney Spears hat Jason Alexander aus Langeweile geheiratet

Diese Ehe war nur von kurzer Dauer. Britney Spears (41) war in ihrem Leben schon mehrfach vor den Traualtar getreten. So war die Sängerin mit Kevin Federline (45) verheiratet und zuletzt auch mit Sam Asghari (29). Viel Aufsehen erregte aber auch ihre Blitz-Ehe mit Jason Allen Alexander (42): Sie waren nur 55 Minuten verheiratet! In ihrem Buch erklärt Britney jetzt, dass sie Jason nur aus Langeweile geheiratet hat!

"Die Leute haben mich gefragt, ob ich ihn geliebt habe. Um es klar zu sagen: Er und ich waren nicht verliebt. Ich war nur ehrlich gesagt sehr betrunken – und wahrscheinlich in einem allgemeineren Sinne zu der Zeit in meinem Leben sehr gelangweilt", gibt die "Toxic"-Interpretin in ihren Memoiren "The Woman in Me" zu. Aus der Laune heraus hätten Britney und Jason sich in Las Vegas das Jawort gegeben. "Ich erinnere mich nicht einmal mehr an diese Nacht, aber soweit ich mich erinnere, haben er und ich im Hotelzimmer herumgelungert", fügt die 41-Jährige hinzu.

Jason lässt es natürlich nicht ganz kalt, was seine Ex über ihn in ihrem Buch schreibt. Er stellt gegenüber TMZ klar, dass niemand Britneys Worten Glauben schenken soll. Laut ihm waren sie nicht betrunken und sie haben sich sehrwohl geliebt. Noch immer stehe Jason hinter der Musikerin und sorge sich um sie.

