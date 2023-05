Britney Spears' Ex Jason Alexander soll geheiratet haben!

Jason Allen Alexander soll wieder unter der Haube sein! 2004 gaben sich Britney Spears (41) und ihr Kindheitsfreund in Las Vegas überraschend das Jawort. Doch es sollte nicht die Liebe für immer sein: Nach nur 55 Stunden wurde die Ehe der beiden wieder annulliert. Mittlerweile ist die "Toxic"-Sängerin mit dem Schauspieler Sam Asghari (29) verheiratet. Nun machten weitere Liebes-News die Runde: Jason soll den Gang vor den Traualtar gewagt haben!

Das will jetzt Page Six erfahren haben: Der 41-Jährige und seine frisch angetraute Frau namens Rebecca Bell sollen sich bereits am 27. März das Jawort gegeben haben. Bislang ist weder bekannt, wer genau die neue Frau an Jasons Seite ist, noch seit wann die beiden ein Paar sind. Auch äußerte sich Jason noch nicht zu den überraschenden Liebes-News.

Zuletzt hatte Jason Schlagzeilen gemacht, als er die Hochzeit von Britney und Sam crashte und die Vermählung der beiden stoppen wollte. "Ich war nicht dort, um jemandem Schaden zuzufügen. Ich wollte nur mit Britney reden und sehen, ob es wirklich das ist, was sie will", erklärte er danach in einem Interview mit Daily Mail.

