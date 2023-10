Geheime Telefonate: Deshalb crashte Jason Britneys Hochzeit

Er redet Klartext! Jason Allen Alexander (42) hatte vor allem durch seine Blitzheirat mit Britney Spears (41) im Jahr 2004 in Las Vegas die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt. Nach nur 55 Stunden war die Ehe der Sängerin mit ihrem ersten Ehemann annulliert worden. Als die "Toxic"-Interpretin 18 Jahre später Sam Asghari (29) heiratete, stürmte er die Hochzeit, konnte jedoch von ihrer Security gestoppt werden. Nun verrät Jason, dass Britney wohl nicht ganz unschuldig an diesem Ereignis gewesen sein soll!

In der "Kyle und Jackie O Show" behauptet der Sportler, dass die Sängerin bereits 2020 Kontakt zu ihm aufgenommen und geheime Telefonate mit ihm geführt habe. Als ihre Vormundschaft endete, habe er das Gefühl gehabt, dass sie sich persönlich treffen wolle. Die Nachricht über ihre bevorstehende Eheschließung traf ihn wohl aus heiterem Himmel: "Drei Tage vor ihrer Hochzeit habe ich noch mit ihr telefoniert und sie hat nicht einmal erwähnt, dass sie heiratet", erklärt er. Daher entschloss Jason, bei ihr vorbeizufahren, um nach ihr zu sehen. Von dem Eingang, durch den er hereinkam, habe Britney ihm selbst erzählt.

Diese Aussagen von Britneys Ex kommen kurz nach der Veröffentlichung ihrer Memoiren "The Woman in Me", in denen sie auch über ihre Skandal-Hochzeit mit Jason erzählt. Dort schreibt sie, dass sie ihn statt aus Liebe aus Langeweile geheiratet habe. Dagegen wehrte er sich allerdings vehement und behauptet, dass sie einander geliebt hätten.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Napa County Dept of Corrections / MEGA Jason Allen Alexander im August 2022

Getty Images Britney Spears, Sängerin

