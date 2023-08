Britney Spears' Ex darf Stalking-Opfer nicht kontaktieren

Im Stalking-Fall um Jason Allen Alexander (41) gibt es einen Beschluss. Einst war er als Ehemann von Britney Spears (41) bekannt geworden: Die Blitzehe mit der Sängerin hatte ganze 55 Stunden gehalten. In den vergangenen Jahren macht Jason immer wieder mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. So hatte er beispielsweise Britneys Hochzeit mit einer Waffe gestürmt und war wegen Stalkings einer Frau verhaftet worden. Nun wurde ein Urteil gegen Jason verhängt.

Er soll einer Frau auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios nachgestellt und sie zudem mit Nachrichten und Anrufen belästigt haben. Vor Gericht wurde er nun angewiesen, sich vollständig von der Frau fernzuhalten. Wie TMZ berichtet, darf er sie nicht mehr kontaktieren und in den sozialen Medien auch nichts über sie schreiben. Das gilt erst mal bis August 2024 – dann soll die nächste Anhörung stattfinden.

Wegen des Vorfalls hatte Jason kurzzeitig in Haft gesessen. Er wurde nach der Anzeige festgenommen und in ein Gefängnis in Tennessee gebracht. Es ist nicht der erste Gefängnisaufenthalt von Britneys Ex: Wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung hatte er bereits 64 Tage in Untersuchungshaft gesessen.

