Jetzt soll es endlich richtig mit der Fortsetzung zu Dirty Dancing losgehen! Bereits im August 2020 wurde angekündigt, dass der Klassiker der Filmgeschichte in eine neue Runde gehen soll. Dabei wird die Hauptrolle wieder von der legendären Baby-Darstellerin Jennifer Grey (62) übernommen, die auch als Produzentin agieren wird. Jetzt wurde auch bekannt gegeben, wann das Sequel auf die Leinwand kommen soll.

Wie Quotenmeter berichtet, soll noch in diesem Monat in Cannes mit dem internationalen Vertrieb des Streifens begonnen werden. Die Produktion des Films soll in diesem Jahr beginnen und das Sequel dann 2024 in die Kinos kommen. "Ich kann es kaum erwarten, mit Jennifer zusammenzuarbeiten, um diese wunderschöne Geschichte über Sommer, Romantik und Tanz einer neuen Generation von Fans nahezubringen", äußerte sich der Regisseur Jonathan Levine in einem Statement. Er versprach den langjährigen Fans, die schwierige Aufgabe mit viel Liebe anzugehen.

Besonders viel ist über die Fortsetzung sonst aber noch nicht bekannt. Die Rolle des Johnny Castle, die von dem verstorbenen Patrick Swayze (✝57) gespielt wurde, wird aber auf jeden Fall nicht neu besetzt werden. Und auch über die Musikauswahl ließ sich Jonathan eine Aussage entlocken: Sie werde von Songs aus dem Originalfilm bis hin zu 90er-Jahre-Hip-Hop reichen.

Getty Images Jennifer Grey im Mai 2022 in New York

ActionPress Jennifer Grey und Patrick Swayze im Film "Dirty Dancing"

Getty Images Patrick Swayze im November 2005

