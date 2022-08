So viel gibt Fiona Erdmann für Leos Kindergartenplatz aus

Fiona Erdmann (33) greift für ihren Sohnemann tief in die Tasche. Die Ex-Germany's next Topmodel-Teilnehmerin schwelgt gemeinsam mit ihrem Mann Moe, ihrem Sohn Leo und ihrer Tochter Neyla in Dubai im absoluten Familienglück. Regelmäßig updatet die Influencerin ihre Follower zum Thema Hausbau und lässt dabei auch nicht die unschönen Details aus. Jetzt gab Fiona zu: Ihr Leben in Dubai ist teuer. Für Leos Kindergartenplatz zahlt sie zum Beispiel mehrere Tausend Euro im Jahr...

"Ich habe für sein Summercamp genau 1.200 Euro monatlich bezahlt. Für das gesamte Jahr habe ich insgesamt 12.700 Euro bezahlt", enthüllte Fiona auf Instagram. Dazu kämen noch die Kosten für die Verpflegung, denn das Essen ist nicht im Preis enthalten. "Nur, damit man weiß, was man hier für Kinder bezahlt. Und ich will gar nicht wissen, was man für die Schule bezahlt. Das ist ein ganz schön starkes Stück", gab die Zweifachmutter zu.

Fiona ist nicht die Einzige, die sich die frühe Bildung ihres Kindes einiges kosten lässt. Prinz William (40) und Herzogin Kates (40) Kids George (9) und Charlotte (7) gehen auf die Lambrook School in Berkshire. Pro Halbjahr kostet die Schule The Mirror zufolge etwa 8.300 Euro. Suri (16), die Tochter von Tom Cruise (60) und Katie Holmes (43), soll die renommierte Avenues: The World School in New York City besuchen. Der Schulbesuch koste dort laut Business Insider rund 60.000 Euro im Jahr – also 5.000 Euro monatlich.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner und ihrem Sohn

MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Tochter Suri im November 2007

