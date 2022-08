Trotz Trennungsgerücht: MGK nennt Megan Fox "meine Ehefrau"

Machine Gun Kelly (32) und Megan Fox (36) trotzen den jüngsten Trennungsgerüchten! Seit rund zwei Jahren gehen der Transformers-Star und der "Emo Girl"-Interpret gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Januar folgte sogar die große Verlobung. Doch nachdem die öffentlichen Liebesbekundungen in den vergangenen Wochen nachließen, befürchteten viele Fans das Liebes-Aus – Machine Gun Kelly machte aber jetzt jedem klar: Er und Megan sind immer noch ein Paar!

Wie Us Weekly berichtete, scheinen der Sänger und seine Angebetete weiterhin auf Wolke sieben zu schweben: "Ich habe mit meiner Ehefrau gesprochen, bevor ich heute Abend auf die Bühne kam", erzählte der 32-Jährige bei einem seiner Konzerte am vergangenen Samstag. "Sie sagte: 'Wenn du auf der Bühne stehst, bist du da, wo du am liebsten bist. [...] Sie sind alle gekommen, um dich zu sehen, also gib ihnen einfach den besten Auftritt ihres Lebens'", verriet MGK außerdem seinen Fans.

Während einige Stimmen von Trennung reden, behauptete eine Bekannte des Paares, dass MGK und Megan bereits über eine spontane Trauung redeten: "Sie scherzen beide darüber, nach Las Vegas zu fahren und durchzubrennen. Das ist immer eine Möglichkeit und niemand wäre darüber schockiert", verriet der Insider vor wenigen Tagen gegenüber Hollywood Life.

Instagram / meganfox Megan Fox und Machine Gun Kelly, Mai 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der Premiere von "Good Mourning"

