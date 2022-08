Unerträglich: Kate Merlan wird im Netz "massiv bedroht"

Kate Merlan (35) ist am Ende mit den Nerven. Die Influencerin ist eine feste Größe im deutschen Reality-TV. Sie nahm nicht nur an diversen Sendungen teil, sondern unterhält ihre Follower im Netz auch mit Geschichten aus ihrem Leben. Dabei nimmt sie kein Blatt vor den Mund und redet auch offen über Beziehungen, Sex und Schönheitsoperationen. Dadurch ist die Beauty einigen Menschen ein Dorn im Auge. Jetzt gab Kate zu: Sie wird im Netz ganz schlimm belästigt.

"Ich kriege in letzter Zeit sehr heftige Nachrichten. Das ist nicht nur Hate. Es hat überhandgenommen. Ich musste da eingreifen. Das war in letzter Zeit zu viel. Das ist zu einer massiven Bedrohung geworden", meinte die Frau von Jakub Jarecki (26) auf Instagram. Dabei wisse sie gar nicht, wer ihr da genau schreibt. Teilweise verstecken sich die Leute hinter Fake-Accounts, teilweise sind es Männer, die Kate bedrohen. "Was stimmt mit euch nicht? Lasst mich doch einfach in Ruhe", war die 35-Jährige verzweifelt.

Sie und ihr Mann Jakub fahren sogar aktuell die Sicherheitsmaßnahmen zu Hause hoch, denn Kate fühlt sich durch die Angriffe in ihrem eigenen Zuhause nicht mehr hundert Prozent wohl. Doch auch auf ihren Aufruf, sie in Ruhe zu lassen, reagierten einige Follower mit Unverständnis. Als Person des öffentlichen Lebens müsse sie mit Gegenwind zurechtkommen, meinte zum Beispiel jemand.

Instagram / katemerlan Kate Merlan im März 2022

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Instagram / katemerlan Kate Merlan

