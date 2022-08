Endlich bekannt: Dann startet "Enola Holmes 2" auf Netflix

Alle Enola Holmes-Fans sollten jetzt aufpassen! Im September 2020 feierte das Sequel von Sherlock Holmes sein Debüt auf Netflix – die Fans waren von der Geschichte rund um Holmes' kleine Schwester Enola begeistert. So dauerte es nicht lange, bis der Streamingdienst die Fortsetzung des Streifens bestätigte. Nun ist es endlich so weit: Netflix verriet offiziell den Sendestart von "Enola Holmes 2"!

Auf Instagram gaben sowohl die Streamingplattform Netflix als auch der "Enola Holmes"-Star Millie Bobby Brown (18) bekannt, wann die Geschichte des verschlagenen Mädchens weitergehen wird: Am 4. November! So verriet der Post auch, auf was sich die Fans in der Fortsetzung freuen dürfen – neben Millie wird zudem Superman-Darsteller Henry Cavill (39) in seine Rolle als großer Bruder Sherlock ans Set zurückkehren. Aber auch Helena Bonham Carter (56) wird wieder mit von der Partie sein.

Die "Enola Holmes"-Fans sind ganz aus dem Häuschen: "Unsere Lieblings-Teenie-Detektivin ist endlich wieder zurück!" Oder: "Ich bin so gespannt auf den Film", schrieben einige User unter dem Netflix-Post. "Ich kann es kaum noch abwarten!", äußerte sich ein anderer Follower zu Millies Beitrag.

Alex Bailey / Netflix Millie Bobby Brown und Helena Bonham Carter in "Enola Holmes 2"

Alex Bailey / Netflix Millie Bobby Brown als Enola Holmes

Alex Bailey / Netflix Henry Cavill als Sherlock Holmes

