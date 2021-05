Tolle Neuigkeiten für alle Fans von "Enola Holmes"! Im vergangenen September feierte das coole Spin-off von Sherlock Holmes sein Debüt auf Netflix – und begeisterte zahlreiche Zuschauer. Der packende Streifen erzählt die Geschichte von Holmes' superintelligenter und verschlagener kleiner Schwester Enola, gespielt von Stranger Things-Superstar Millie Bobby Brown (17). Und ihre Story ist auch noch nicht auserzählt: Gerade wurde die "Enola Holmes"-Fortsetzung offiziell bestätigt!

Das verkündete der Streamingdienstanbieter Netflix jetzt via Twitter: "Das Sequel ist im Gange! Das Abenteuer geht weiter." Neben Millie werde zudem Superman-Darsteller Henry Cavill (38) in seiner Rolle als Sherlock Holmes ans Set zurückkehren. In einem kurzen Clip wurde auch schon der Name des kommenden Streifens enthüllt: "Enola Holmes 2".

Auch Millie meldete sich bereits zu der Fortsetzung ihres "Enola Holmes"-Abenteuers – und postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto vom Set: Die 17-Jährige albert hier in einem eleganten schwarzen Kostüm herum. Werdet ihr euch den zweiten Teil ansehen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

LEGENDARY ©2020 Millie Bobby Brown in "Enola Holmes"

ALEX BAILEY/LEGENDARY ©2020 Millie Bobby Brown und Henry Cavill in "Enola Holmes"

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown am Set von "Enola Holmes 2"

