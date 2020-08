Darauf haben die Fans von Sherlock Holmes gewartet. 2009 landeten die Macher der Filmreihe um den berühmten Detektiv einen echten Erfolg. Mit Robert Downey Jr. (55) in der Hauptrolle und Jude Law (47) als Dr. Watson an seiner Seite eroberten sie die Herzen der Zuschauer. Zwei Jahre später gab es mit dem zweiten Teil endlich Nachschub, und auch ein dritter Teil war noch 2020 geplant. Dieser wurde zwar auf nächstes Jahr verschoben, aber jetzt gibt es allen Grund zur Freude: Dieser neue "Sherlock Holmes"-Streifen mit einer Hammer-Besetzung ist bald auf Netflix verfügbar!

In "Enola Holmes" müssen eingefleischte Fans zwar diesmal auf Robert und Jude verzichten, doch sie bekommen dafür einen anderen Mega-Cast vorgesetzt. In die Rolle der Titelheldin schlüpft der Stranger Things-Star Millie Bobby Brown (16). Auch der Meisterdetektiv wird auf der Bildfläche erscheinen und von keinem Geringeren als dem "Man of Steel"-Darsteller Henry Cavill (37) verkörpert. Eudoria, die Mutter der beiden, spielt die zweifach Oscar-Nominierte Helena Bonham Carter (54), und der "Tribute von Panem"-Star Sam Claflin (34) spielt Enolas und Sherlocks Bruder Mycroft.

In dem Film geht es vor allem um die 16-jährige Schwester des gerissenen Ermittlers, die dem Film auch seinen Namen gibt. Die Mama des Holmes-Trios verschwindet und Enola macht sich auf den Weg nach London, um den Fall zu lösen. Ursprünglich sollte "Enola Holmes" auf der großen Kinoleinwand laufen, wird aber aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise auf der Streamingplattform veröffentlicht. Ab dem 23. September ist der Spionagethriller auf Netflix zu sehen..

Netflix Henry Cavill, Millie Bobby Brown und Sam Claflin in "Enola Holmes"

Getty Images Helena Bonham Carter im Januar 2020

Netflix Millie Bobby Brown als Enola in "Enola Holmes"

