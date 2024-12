Endlich ist es so weit: "Enola Holmes 3" geht in Produktion

Enola Holmes war ein unerwarteter Netflix-Erfolg. Und jetzt geht es endlich in die dritte Runde. Wie das Portal Kino.de berichtet, steckt die Produktion aber noch in den Kinderschuhen. Gedreht wird wohl erst im kommenden Jahr. Erscheinen wird das Detektivabenteuer also vermutlich 2026. Das heißt, dass die Fans sich noch ein wenig in Geduld üben müssen. Schon zwischen den ersten beiden Filmen vergingen zwei Jahre. Auch über die Handlung ist noch nicht viel bekannt. Zwar hielten sich die ersten beiden Verfilmungen an die Chronologie der Romanvorlage – das muss aber nicht heißen, dass auch der dritte Teil dieser Reihenfolge folgt. Laut Deadline stellt Regisseur Philip Barantini sich aber vor, den neuen Film ein wenig düsterer und erwachsener zu gestalten.

Dass es einen dritten Teil von "Enola Holmes" geben wird, bestätigte Netflix-Produzent Scott Stuber (55) schon 2023 gegenüber Collider. Das Drehbuch war zu dem Zeitpunkt bereits in Arbeit. Die Vorfreude im Hause Netflix sei groß, denn auf Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown (20) sei man besonders stolz – immerhin wurde die Schauspielerin dank der hauseigenen Serie Stranger Things zum Star. "Wissen Sie, sie ist so ein großer Star aus unserem Haus. Ich meine, natürlich ist 'Stranger Things' für uns sehr wichtig, und wir haben sie als Schauspielerin wachsen sehen", freute Scott sich in dem Gespräch.

In "Enola Holmes" schlüpft Millie in die Rolle der titelgebenden Heldin. Dabei handelt es sich um die kleine Schwester des berühmten Detektivs Sherlock Holmes, hier gespielt von Henry Cavill (41). In den Filmen tritt Enola in die Fußstapfen ihres großen Bruders, denn nach dem plötzlichen Verschwinden ihrer Mutter sind die Fähigkeiten des Teenagers gefragt, das Rätsel zu lösen. Zwei Jahre nach dem ersten Film kehrte Enola in Teil zwei wieder zurück. Diesmal ist sie bereits eine professionelle Detektivin, und das trotz ihres jungen Alters. Doch ihre eigene Detektei läuft nicht wie gewünscht – bis sie der Fall eines verschwundenen Mädchens erreicht.

Millie Bobby Brown

Henry Cavill, Millie Bobby Brown, Louis Partridge in "Enola Holmes 2"

