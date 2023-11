Millie Bobby Brown kehrt als Detektivin Enola Holmes zurück!

Die Geschichte geht weiter! Die Schauspielerin Millie Bobby Brown (19) hat im Film "Enola Holmes" an der Seite von Henry Cavill (40) die abenteuerlustige Enola zum Leben erweckt. Bisher sind zwei Filme mit dem Duo auf der Leinwand erschienen. In den ersten beiden Abenteuern musste Enola das Geheimnis um ihre verschwundene Mutter lösen. Zudem versuchte die junge Frau, in die Fußstapfen ihres älteren erfolgreichen Bruders Sherlock Holmes zu treten: Schon bald folgt offenbar ein weiteres Abenteuer mit Millie in der Rolle der aufstrebsamen Detektivin!

Da die Geschichte von Enola Holmes auf einer sechsteiligen Bücherreihe basiere, sehe der Netflix-Verantwortliche Scott Stuber viele Möglichkeiten, um noch mehr aus dem Holmes-Universum erzählen zu können. "Es ist aufregend, dass wir die Abenteuer zusammen mit Millie weitererzählen können. Wir arbeiten derzeit auch an einem Drehbuch", erklärt er gegenüber Just Jared.

Dass Millie so richtig Lust auf das Projekt hat, machte sie in der Vergangenheit bereits deutlich! Gegenüber Just Jared erzählte sie vor einem Jahr: "Ich hoffe, dass ich die Möglichkeit bekomme, die Geschichte mit Enola weiterzuerzählen, denn ich denke, es gibt noch so viel mehr zu erzählen." Die "Stranger Things"-Darstellerin würde sich über eine Trilogie oder auch über insgesamt sechs Filme freuen.

Anzeige

LEGENDARY ©2020 Millie Bobby Brown in "Enola Holmes"

Anzeige

Alex Bailey/Netflix Henry Cavill, Millie Bobby Brown, Louis Partridge in "Enola Holmes 2"

Anzeige

Alex Bailey / Netflix Millie Bobby Brown als Enola Holmes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de