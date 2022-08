Ganz anders: Prinz Charles äußert sich zu "The Crown"

Was sagt Prinz Charles (73) zu seiner Darstellung in der Serie? Der Netflix-Hit "The Crown" ist dafür bekannt, dass er Fakten verdreht, um sie in seine Erzählungen einzubauen. Die Serie zeigt die Mitglieder der königlichen Familie wild und manchmal auch eher ungenau porträtiert. Jetzt hat sich sogar Prinz Charles zu seiner Rolle in dem Historiendrama geäußert – und zufrieden scheint der britische Thronfolger damit nicht zu sein.

Laut der Daily Mail hat der schottische Labour-Vorsitzende Anas Sarwar enthüllt, dass Charles seine Meinung über die Serie gegenüber den Abgeordneten geäußert habe. Bei einer Veranstaltung sei Charles, als er die Politiker bei einer multireligiösen Zeremonie in Edinburgh vor der Parlamentseröffnung traf, zu ihm gekommen und erklärte: "Hallo, schön, Sie alle kennenzulernen. Ich bin nicht annähernd so, wie sie mich auf Netflix darstellen."

Der Royal wurde in der vierten Staffel des Dramas von Josh O'Connor (32) gespielt. Kritiker sagten damals, die Darstellung der Ehe zwischen Prinz Charles und Diana sei "verzerrt" und die Zuschauer würden dazu verleitet, die fiktive Darstellung der Ereignisse zu glauben. Die Serie suggeriert wohl fälschlicherweise, dass die Affäre zwischen Charles und Camilla während seiner gesamten Ehe mit Diana angedauert habe. Tatsächlich hätte Charles in den ersten fünf Jahren seiner Ehe aber praktisch keinen Kontakt zu seiner späteren Ehefrau gehabt.

