Nach Jimi-Drama: Yeliz Koc bekommt ihre eigene Datingshow!

Yeliz Koc (28) will der Liebe noch eine Chance geben. 2018 tauchte die Influencerin zum ersten Mal auf den deutschen Fernsehbildschirmen auf. Beim Bachelor hoffte sie damals, den Mann fürs Leben zu finden – jedoch vergeblich. In Johannes Haller (34) schien sie anschließend ihr Liebesglück gefunden zu haben, doch die Beziehung zerbrach. Auch ihre letzte Liaison mit Jimi Blue Ochsenknecht (30) hatte kein Happy End. Doch Yeliz will die Hoffnung offenbar nicht aufgeben und sucht nun in ihrer eigenen Datingshow nach dem Mann fürs Leben.

Ab dem Winter dieses Jahres macht die 28-Jährige die Männerwelt unsicher. In ihrer neuen Show namens "Make Love, Fake Love" begibt sie sich auf die Suche nach einem Partner. Wie RTL bekannt gab, wird die Mutter einer Tochter in der Sendung mit den Kandidaten zusammen in einer Villa auf Mallorca leben und muss herausfinden, welcher von ihnen Single ist und es ernst meint und wer vergeben ist. "Die Männer gehören komplett mir", freut sich Yeliz bereits jetzt.

Doch das Rätsel darum, welcher Mann ernsthaftes Interesse an ihr hat, könnte für die Influencerin zum Problem werden. "Ich bin ganz empfindlich, was Lügen angeht. Ich finde es richtig, richtig schlimm, wenn man mich anlügt", verriet sie. Es könnte also sein, dass Yeliz in der Show aus der Haut fährt... Dennoch ist sie schon voller Vorfreude. "Ich finde, dass das Format für mich perfekt ist", schwärmte sie.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / jimbonader Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im März 2021

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de