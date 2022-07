Schock für Yeliz Koc: Die Polizei stand wieder vor ihrer Tür

Yeliz Koc (28) hat einen heftigen Schreck bekommen! Die Influencerin hatte in der Vergangenheit bereits das ein oder andere Mal Kontakt mit der Polizei – oftmals allerdings wegen ihres Ex-Freundes. Erst vor wenigen Wochen hatte sie sich mit ihrem Verflossenen Jimi Blue Ochsenknecht (30) vor Gericht nach ihrem Rosenkrieg auf einen Vergleich geeinigt. Doch nun sorgt der Influencer bei ihr scheinbar erneut für Probleme: Bei Yeliz klingelte die Polizei!

In ihrer Instagram-Story erzählte die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin: "Da klingelt es an der Tür und wer steht da? Zwei Polizisten. Warum? Weil sie meinen Ex-Freund gesucht haben. Mal wieder." Dabei sei er mittlerweile gar nicht mehr bei ihr und offenbar auch nirgendwo anders gemeldet. "Sie können ihn nicht finden", verriet Yeliz. Ob sie tatsächlich Jimi meint und was dieser ausgefressen haben könnte, dass die Polizei nach ihm sucht, gab sie nicht preis.

Obwohl Yeliz wusste, dass sie nichts gemacht hat, war sie beim Anblick der Beamten zunächst geschockt. "Ich war voll am Zittern und nervös. Auf jeden Fall habe ich dann die einzige Adresse, die ich habe, durchgegeben und das ist die Management-Adresse. Ob man damit jetzt was anfangen kann, weiß ich nicht", fasste die 28-Jährige zusammen.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Glaubt ihr, dass sich Yeliz bald noch genauer dazu äußern wird? Ja, mit Sicherheit! Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



