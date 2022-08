Zieht Fiona Erdmann irgendwann zurück nach Deutschland?

Bleibt Dubai für länger ihr Zuhause? Vor etwa vier Jahren beschloss Fiona Erdmann (33), Deutschland zu verlassen und sich gemeinsam mit ihrem Partner Moe in der Stadt ein Leben aufzubauen. Dort brachte sie auch ihre beiden Kinder Leo und Neyla zur Welt, die jetzt zwischen Wüste und Großstadt aufwachsen. Promiflash wollte von der Influencerin aber wissen: Wird Fiona mit ihrer Familie für immer in Dubai wohnen bleiben?

Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist selbst auf dem Dorf aufgewachsen und lernte früh, für sich selbst zu sorgen. "Ich bin damals mit 15 ausgezogen und war für das Leben gewappnet. Meine Mutter wusste, dass ich das alles hinkriege!", erklärte Fiona im Interview mit Promiflash. Das wünscht sie sich auch für ihre Kinder: "Ich finde schon wichtig, dass Kinder eigenständig sind. Hier lebt man in einer Bubble und ich würde mir schon wünschen, dass sie da ein bisschen ausbrechen können."

Weiter führte die 33-Jährige aus, dass man in dem Emirat in seiner Bewegungsfreiheit schon eingeschränkt sei, da es eine Großstadt ist. Sie müsse ihre Kinder immer abholen oder mit einem Taxi fahren lassen – Fahrradfahren wie bei ihr auf dem Dorf sei da nicht drin. Dennoch finde sie die Sicherheit in dem Land sehr positiv: "Man hat hier ein ganz anderes Gefühl als in Deutschland. Hier bist du einfach viel sicherer, hier sind überall immer Kameras." Bislang hat sie keinen Umzug geplant – ist dem aber offen gegenüber eingestellt.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Partner Moe mit ihrem Sohn Leo

