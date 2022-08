Fans schockiert: Cardi B lässt sich Gesichtstattoo stechen

Cardi B (29) hat sich mal wieder ein neues Tattoo stechen lassen. Die Rapperin hat bereits einiges an Farbe unter der Haut. Gerne präsentiert sie ihre bunten Kunstwerke in freizügigen Outfits auf der Bühne oder auf privaten Schnappschüssen in den sozialen Medien. Doch Cardi scheint noch lange nicht genug zu haben – jetzt ließ sie sich sogar im Gesicht tätowieren.

Auf Instagram postete der Tattoo-Artist Robinson De Los Santos ein Video davon, wie er die Nadel im Gesicht der Künstlerin nahe der Jawline ansetzte. Das fertige Tattoo besteht anscheinend aus einigen Buchstaben, wie man auf einem Foto, das eine Fanpage postete, erkennen kann. Zuvor hatte die "WAP"-Interpretin bereits auf Twitter angekündigt, dass sie überlege, sich den Namen ihres 11-jährigen Sohnes Wave ins Gesicht stechen zu lassen. Welches Motiv es letztendlich geworden ist, behielt Cardi aber bislang für sich.

Unter dem Video hielten die Fans sich mit ihren Meinungen nicht zurück. "Warum nur? Verunstalte dein Gesicht niemals mit Tattoos, deinen Körper, ok, aber nicht das Gesicht!", kommentierte ein Follower. Andere sahen das Ganze nicht so streng. "Ihr Körper, ihre Entscheidung, ihr nervt alle und was sie macht, hat nicht mal irgendwelche Auswirkungen auf euer Leben", schrieb ein User.

Instagram / iamcardib Cardi B im Juli 2022

Getty Images Cardi B im Mai 2022

Instagram / iamcardib Cardi B, Sängerin

